Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей

Экономист Глухова: в РФ возможна единовременная выплата накопительной пенсии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. При единовременной выплате накопительной пенсии граждане могут получить в среднем чуть более 68 тысяч рублей, а максимально она составит почти 440 тысяч рублей, рассказала агентству «Прайм» экономист, эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

Единовременно получить накопительную пенсию могут при достижении старого (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) пенсионного возраста, если ежемесячная выплата по ней не выше 10% прожиточного минимума (в 2026 году — 16 288 тысяч рублей), то есть 1628,8 рублей в месяц.

«Такая сумма не покрывает базовых потребностей человека. Но она может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста», — пояснила экономист.

Также необходимо обратиться за оформлением накопительной пенсии. А узнать о наличии права на единовременную выплату можно на портале Госуслуг, Соцфонда или лично в МФЦ и НПФ, если средства лежат там. Средства можно потратить не только на текущие нужды, но и погасить долги или инвестировать, чтобы получать прибыль, заключила Глухова.