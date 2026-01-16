Ричмонд
Днем 16 января в Иркутске похолодает до −28 градусов

Осадков в виде снега не ожидается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске днем 16 января 2026 будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха упадет до −26…-28 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ветер будет переменный и дуть со скоростью 1−6 м/с.

— По региону будет также переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Утром возможен туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с, — прокомментировали синоптики.

Температура воздуха днем составит −26…-31 градуса, в пониженных формах рельефа сильно похолодает до −35…-40 градусов. Также морозно будет днем и в, северных и в верхнеленских районах −30…-35 градусов, местами до −40.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 75 иорданей оборудуют к празднику Крещения Господня в Приангарье.