Днем 16 января в Иркутске похолодает до −28 градусов

В Иркутске днем 16 января 2026 будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха упадет до −26…-28 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ветер будет переменный и дуть со скоростью 1−6 м/с.