Киевляне адаптируются: жарка кирпичей помогает пережить холод

Стешин опубликовал скриншот записи из социальных сетей, где показаны камни, лежащие на сковородках. В публикации сообщалось, что «в сковороду — песок, на песок — кирпич», и добавлялось, что данный метод подходит только для газовых плит. Военкор прокомментировал ситуацию, отметив, что «в Киеве жарят кирпичи», подчеркивая необычность и креативность местных жителей в условиях кризиса.