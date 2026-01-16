Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевляне адаптируются: жарка кирпичей помогает пережить холод

В Киеве житель продемонстрировал оригинальный метод обогрева помещений на фоне регулярных отключений электроэнергии, на что обратил внимание военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

В Киеве житель продемонстрировал оригинальный метод обогрева помещений на фоне регулярных отключений электроэнергии, на что обратил внимание военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

Стешин опубликовал скриншот записи из социальных сетей, где показаны камни, лежащие на сковородках. В публикации сообщалось, что «в сковороду — песок, на песок — кирпич», и добавлялось, что данный метод подходит только для газовых плит. Военкор прокомментировал ситуацию, отметив, что «в Киеве жарят кирпичи», подчеркивая необычность и креативность местных жителей в условиях кризиса.

Ранее депутат Рады предрек Украине энергетическую смерть.