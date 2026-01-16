Правительство утвердило сроки ожидания медицинской помощи

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сроки ожидания приема врача в России не должны превышать 24 часов с момента обращения, а первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме человек должен получить не позже двух часов, следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.