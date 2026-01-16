Ричмонд
Правительство утвердило сроки ожидания медицинской помощи

РИА Новости: сроки ожидания приема врача не должны превышать 24 часов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сроки ожидания приема врача в России не должны превышать 24 часов с момента обращения, а первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме человек должен получить не позже двух часов, следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, с момента обращения пациента в медицинскую организацию срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не могут превышать 24 часов.

Также срок ожидания при оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должен превышать два часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Кроме того, сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 рабочих дней, за исключением консультаций при подозрении на онкологическое и сердечно-сосудистое заболевания — три рабочих дня.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что объем обеспеченности россиян высокотехнологичной медицинской помощью увеличился в 45 раз за последние 15 лет.

