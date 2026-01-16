В Италии вынесли на голосование вопрос помощи Украине: каким оказалось решение

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС начали обсуждать возможность ужесточения санкций против Ирана. Она отметила, что Европа не отвечает за действия других стран, в частности — США. При этом свою позицию по Ирану ЕС в силах озвучить.