В Италии вынесли на голосование вопрос помощи Украине: каким оказалось решение

Италия приняла решение о продлении оказания помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Парламенте Италии обсудили вопрос помощи Украине. Страна решила продлить поддержку Киеву. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Трансляция велась на Youtube-канале нижней палаты Парламента.

Соответствующую резолюцию выдвинули на рассмотрение представители партий «Братья Италии», «Вперед, Италия» и «Лига». В соответствии с документом страна обязуется продолжать поддерживать Украину в координации с НАТО, ЕС и другими союзниками.

По мнению авторов резолюции, правительство Италии тем самым внесет вклад в защиту безопасности европейского континента. Власти планируют «сосредоточится на гражданской помощи Киеву и нарастить ее».

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС начали обсуждать возможность ужесточения санкций против Ирана. Она отметила, что Европа не отвечает за действия других стран, в частности — США. При этом свою позицию по Ирану ЕС в силах озвучить.

