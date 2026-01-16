Ричмонд
Крещение в Новом Уренгое: где и когда можно окунуться в купель

Окунуться в прорубь можно будет на реке Седэяха и в купели у храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

В Новом Уренгое 19 января пройдут праздничные мероприятия в честь Крещения Господня: в полночь состоится богослужение в храме преподобного Серафима Саровского, после чего пройдет крестный ход к купели. Горожанам будет предоставлена возможность совершить обрядовое купание в проруби на реке Седэяха, а также в купели, расположенной при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в районе Коротчаево. Об этом сообщила пресс‑служба города.

«Все желающие смогут окунуться в купель на реке Седэяха с 2:30 до 22:00 19 января. А в районе Коротчаево — в купели на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы», — сообщается в telegram‑канале мэрии.

Для удобства и безопасности горожан на льду реки установят специальные раздевалки и пункты обогрева, будут дежурить спасатели и врачи. Вход к купели на реке Седэяха будет открыт только с части пляжа, прилегающего к улице Захаренкова — проход со стороны Яха‑парка будет закрыт.