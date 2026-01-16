Крещение в Новом Уренгое: где и когда можно окунуться в купель

В Новом Уренгое 19 января пройдут праздничные мероприятия в честь Крещения Господня: в полночь состоится богослужение в храме преподобного Серафима Саровского, после чего пройдет крестный ход к купели. Горожанам будет предоставлена возможность совершить обрядовое купание в проруби на реке Седэяха, а также в купели, расположенной при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в районе Коротчаево. Об этом сообщила пресс‑служба города.