Девять стран из СНГ попадут под визовые ограничения США

С 21 января многие не смогут получать иммиграционные визы.
Приостановка выдачи иммиграционных виз в США коснется граждан девяти стран СНГ, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия и Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости.
«В список стран, на которые распространяются новые визовые ограничения, вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия и Узбекистан. При этом похожие ограничения уже действуют с 1 января в отношении Туркменистана», — заявляет агентство.
Таким образом, из всех государств СНГ под новые условия не подпадают только Таджикистан и Украина. Речь идет именно об иммиграционных визах, которые необходимы для переезда в США на постоянное жительство, в том числе по программам воссоединения семей и другим категориям.