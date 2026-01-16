С Красной площади в Москве убрали более 4,5 тысячи кубометров снега

Обрушившийся 9 января на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений, рассказали ранее РИА Новости в Гидрометцентре РФ. Во вторник, 13 января, высота снежного покрова в Москве приблизилась к рекорду 1942 года и составила 40−47 сантиметров.