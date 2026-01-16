С Красной площади в Москве убрали более 4,5 тысячи кубометров снега

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Более 4,5 тысяч кубических метров снега убрано с Красной площади в Москве с 9 по 15 января, ежедневно в работах задействованы 25 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
«С Красной площади за период с 9 января по 15 января вывезено 4537 кубических метров снега, задействовано ежедневно 15 единиц техники, 25 человек», — сообщили в управлении.
Обрушившийся 9 января на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений, рассказали ранее РИА Новости в Гидрометцентре РФ. Во вторник, 13 января, высота снежного покрова в Москве приблизилась к рекорду 1942 года и составила 40−47 сантиметров.