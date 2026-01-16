Политолог Саламоне: угрожая РФ, Европа не способна защитить Гренландию

Европейцы, угрожавшие «сокрушить» Российскую Федерацию, способны выслать лишь немногочисленные силы в Гренландию, заявил политический обозреватель из Италии Джузеппе Саламоне.
«Военные из некоторых стран НАТО прибыли в Гренландию. Страх начинает нарастать как в Вашингтоне, так и в Кремле. Им бы лучше быть осторожнее! Британия отправила одного военного, Норвегия — двух», — написал он в Telegram.
Саламоне с иронией отметил, что ФРГ также «не скупится», она считает, что может озвучить своё мнение и в связи с этим «отправила 13 военных».
Он назвал европейских лидеров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, «кучкой шутов».
«Франция Макрона — совсем другое дело: целых 15 военных! Кстати, это те самые люди, которые заявляли, что смогут нанести поражение России. Кучка шутов. Вот кто они!», — говорится в публикации.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии, которая является автономной территорией Дании, к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать».
Ранее сообщалось, что Белый дом предложил Гренландии выбор между Соединёнными Штатами и РФ с КНР.