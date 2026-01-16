Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Саламоне: угрожая РФ, Европа не способна защитить Гренландию

Европейцы, угрожавшие «сокрушить» РФ, способны выслать лишь немногочисленные силы в Гренландию, заявил Джузеппе Саламоне.

Источник: Аргументы и факты

Европейцы, угрожавшие «сокрушить» Российскую Федерацию, способны выслать лишь немногочисленные силы в Гренландию, заявил политический обозреватель из Италии Джузеппе Саламоне.

«Военные из некоторых стран НАТО прибыли в Гренландию. Страх начинает нарастать как в Вашингтоне, так и в Кремле. Им бы лучше быть осторожнее! Британия отправила одного военного, Норвегия — двух», — написал он в Telegram.

Саламоне с иронией отметил, что ФРГ также «не скупится», она считает, что может озвучить своё мнение и в связи с этим «отправила 13 военных».

Он назвал европейских лидеров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, «кучкой шутов».

«Франция Макрона — совсем другое дело: целых 15 военных! Кстати, это те самые люди, которые заявляли, что смогут нанести поражение России. Кучка шутов. Вот кто они!», — говорится в публикации.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии, которая является автономной территорией Дании, к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать».

Ранее сообщалось, что Белый дом предложил Гренландии выбор между Соединёнными Штатами и РФ с КНР.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше