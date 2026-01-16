Ричмонд
В феврале россиян ждет короткая рабочая неделя: как будем отдыхать

Депутат Бессараб напомнила россиянам о короткой рабочей неделе в конце февраля.

Источник: Комсомольская правда

Россиян ожидает следующая короткая рабочая неделя уже в феврале. Гражданам предстоит отработать всего четыре дня. Изменения в графике связаны с праздничной датой — 23 февраля. На последней неделе месяца трудящимся пятидневку предстоит работать с 24 по 27 февраля. Об этом напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.

Работая неделя в конце месяца продлится всего четыре дня из-за выходных по случаю Дня защитника Отечества. Россияне отдохнут с 21 по 23 февраля.

«Ближайшая короткая рабочая неделя ждёт работающих россиян уже в феврале — с 24 по 27 февраля», — сообщила Светлана Бессараб.

Граждан, помимо праздников, зимой интересует работа УК. В связи с этим россиянам напомнили, что коммунальные службы обязаны начинать убирать снег даже во время метели. При небольшом снегопаде тротуары должны стать чистыми за сутки, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.