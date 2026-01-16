В феврале россиян ждет короткая рабочая неделя: как будем отдыхать

Россиян ожидает следующая короткая рабочая неделя уже в феврале. Гражданам предстоит отработать всего четыре дня. Изменения в графике связаны с праздничной датой — 23 февраля. На последней неделе месяца трудящимся пятидневку предстоит работать с 24 по 27 февраля. Об этом напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.