В ГД призвали не беспокоиться за судьбу Telegram в России

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал депутат, отвечая на вопрос, продолжит ли Telegram работать в России.
Ранее Свинцов высказал ТАСС мнение, что WhatsApp в России будет окончательно заблокирован в 2026 году. Депутат отметил, что в год думских выборов такое решение будет абсолютно обоснованным.
