Россиянам рассказали, кто может получить до 440 тысяч рублей

Граждане, имеющие право на единовременную выплату накопительной пенсии, могут получить в среднем чуть более 68 тысяч рублей, а максимальная сумма достигает почти 440 тысяч рублей.
Как пояснила агентству «Прайм» экономист Эльвира Глухова, такое разовое получение средств возможно при достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 для мужчин), если размер ежемесячной выплаты не превышает 10% прожиточного минимума, что в 2026 году составит 1 628,8 рубля в месяц. Эта сумма, по её словам, не покрывает базовых потребностей, но может быть увеличена, если оформление пенсии откладывается.
Узнать о праве на выплату можно через Госуслуги, Социальный фонд, МФЦ или негосударственный пенсионный фонд. Полученные средства можно направить на текущие нужды, погашение долгов или инвестиции.
