Россиянам рассказали, кто может получить до 440 тысяч рублей

Как пояснила агентству «Прайм» экономист Эльвира Глухова, такое разовое получение средств возможно при достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 для мужчин), если размер ежемесячной выплаты не превышает 10% прожиточного минимума, что в 2026 году составит 1 628,8 рубля в месяц. Эта сумма, по её словам, не покрывает базовых потребностей, но может быть увеличена, если оформление пенсии откладывается.