В Госдуме рассказали о судьбе Telegram: что ждать пользователям из России

В России, вопреки многочисленным теориям, не планируют блокировать мессенджер Telegram. Он эффективно взаимодействует с Москвой. Депутат Госдумы Андрей Свинцов призвал граждан не волноваться за судьбу мессенджера, цитирует ТАСС.
Парламентарий уточнил, что полная блокировка Telegram не рассматривается. Мессенджер будет работать в России.
«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — заверил депутат.
Ранее Роскомнадзор заявил, что сейчас нет причин для разблокировки WhatsApp* на территории России. Мессенджер не выполняет требования законодательства РФ.
*- принадлежит к экстремистской в России организации Meta.