В Госдуме рассказали о судьбе Telegram: что ждать пользователям из России

Депутат Свинцов призвал россиян не беспокоиться за судьбу Telegram.

Источник: Комсомольская правда

В России, вопреки многочисленным теориям, не планируют блокировать мессенджер Telegram. Он эффективно взаимодействует с Москвой. Депутат Госдумы Андрей Свинцов призвал граждан не волноваться за судьбу мессенджера, цитирует ТАСС.

Парламентарий уточнил, что полная блокировка Telegram не рассматривается. Мессенджер будет работать в России.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — заверил депутат.

Ранее Роскомнадзор заявил, что сейчас нет причин для разблокировки WhatsApp* на территории России. Мессенджер не выполняет требования законодательства РФ.

*- принадлежит к экстремистской в России организации Meta.