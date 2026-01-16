Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о скидке на оплату услуг ЖКХ

Многодетные семьи в России имеют право на ряд существенных льгот в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Многодетные семьи в России имеют право на ряд существенных льгот в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, базовый размер федеральной поддержки составляет скидку не менее 30% на оплату услуг ЖКХ, при этом регионы могут устанавливать повышенные коэффициенты — например, в Московской области скидка достигает 50%.

Льгота предоставляется автоматически с момента присвоения семье статуса многодетной или по заявлению через МФЦ. Кроме того, семьи могут получить компенсацию взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения в пределах, определённых субъектом РФ.

Дополнительно во многих регионах действуют программы, предусматривающие льготное подключение к коммунальным сетям, помощь в ремонте и улучшении жилищных условий.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, кто может получить до 440 тысяч рублей.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.