В Госдуме рассказали о скидке на оплату услуг ЖКХ

Льгота предоставляется автоматически с момента присвоения семье статуса многодетной или по заявлению через МФЦ. Кроме того, семьи могут получить компенсацию взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения в пределах, определённых субъектом РФ.