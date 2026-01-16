Ричмонд
Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем

Трамп назвал Бобровского легендарным голкипером во время приема в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп высоко оценил игру российского вратаря клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, охарактеризовав его как легендарного голкипера. Такое заявление прозвучало во время официального приема команды в Белом доме.

В ночь на пятницу по московскому времени Трамп принял в Вашингтоне хоккеистов «Флориды», включая российских игроков Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, а также тренерский штаб и персонал клуба. Поводом для встречи стала победа команды в Кубке Стэнли в сезоне-2024/25.

Американский президент отметил высокий уровень игры «Флориды» в плей-офф и отдельно подчеркнул вклад Бобровского, который оформил несколько матчей «на ноль» в каждом из первых трех раундов. Особое внимание было уделено его ключевой роли в победе во втором раунде против «Торонто Мейпл Лифс», а также общему качеству хоккея, продемонстрированному командой на пути к чемпионству.

Ранее Трамп во время митинга перед сторонниками в столице США на спортивной арене Capital One упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина, который играет за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз». Политик назвал этого спортсмена великим игроком.

