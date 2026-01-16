Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем

Американский президент отметил высокий уровень игры «Флориды» в плей-офф и отдельно подчеркнул вклад Бобровского, который оформил несколько матчей «на ноль» в каждом из первых трех раундов. Особое внимание было уделено его ключевой роли в победе во втором раунде против «Торонто Мейпл Лифс», а также общему качеству хоккея, продемонстрированному командой на пути к чемпионству.