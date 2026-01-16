Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем

Президент США Дональд Трамп высоко оценил игру российского вратаря клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, охарактеризовав его как легендарного голкипера. Такое заявление прозвучало во время официального приема команды в Белом доме.
В ночь на пятницу по московскому времени Трамп принял в Вашингтоне хоккеистов «Флориды», включая российских игроков Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, а также тренерский штаб и персонал клуба. Поводом для встречи стала победа команды в Кубке Стэнли в сезоне-2024/25.
Американский президент отметил высокий уровень игры «Флориды» в плей-офф и отдельно подчеркнул вклад Бобровского, который оформил несколько матчей «на ноль» в каждом из первых трех раундов. Особое внимание было уделено его ключевой роли в победе во втором раунде против «Торонто Мейпл Лифс», а также общему качеству хоккея, продемонстрированному командой на пути к чемпионству.
Ранее Трамп во время митинга перед сторонниками в столице США на спортивной арене Capital One упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина, который играет за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз». Политик назвал этого спортсмена великим игроком.