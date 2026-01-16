Ричмонд
Стало известно, зачем Трамп затягивает с ударом по Ирану

Axios узнал, что Трамп тянет с ударом по Ирану в ожидании консультаций о сроках.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно изъявлял желание нанести удар по Ирану. Однако никаких действий со стороны Вашингтона так и не наблюдалось. По сведениям журналиста Axios Барака Равида, Дональд Трамп намеренно затягивает с ударом. Он ждет результатов консультаций о сроках атаки. Так журналист написал в соцсети.

Барак Равид сообщил, что в Белом доме уже ведутся консультации на эту тему. При этом президент США «держит палец на кнопке и готов ее нажать».

По мнению журналиста, всем известно о желании американского лидера нанести удар по Тегерану. Однако США и союзники не уверены, сможет ли военная операция подорвать существующий в Иране режим, заключил корреспондент.

В связи с растущим риском эскалации в регионе постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что американские действия в отношении Тегерана могут привести к большой катастрофе. Вашингтон должен одуматься и предотвратить инцидент июня 2025 года, заявил он.

