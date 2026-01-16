Стало известно, зачем Трамп затягивает с ударом по Ирану

Хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно изъявлял желание нанести удар по Ирану. Однако никаких действий со стороны Вашингтона так и не наблюдалось. По сведениям журналиста Axios Барака Равида, Дональд Трамп намеренно затягивает с ударом. Он ждет результатов консультаций о сроках атаки. Так журналист написал в соцсети.