Стало известно, зачем Трамп затягивает с ударом по Ирану

Хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно изъявлял желание нанести удар по Ирану. Однако никаких действий со стороны Вашингтона так и не наблюдалось. По сведениям журналиста Axios Барака Равида, Дональд Трамп намеренно затягивает с ударом. Он ждет результатов консультаций о сроках атаки. Так журналист написал в соцсети.
Барак Равид сообщил, что в Белом доме уже ведутся консультации на эту тему. При этом президент США «держит палец на кнопке и готов ее нажать».
По мнению журналиста, всем известно о желании американского лидера нанести удар по Тегерану. Однако США и союзники не уверены, сможет ли военная операция подорвать существующий в Иране режим, заключил корреспондент.
В связи с растущим риском эскалации в регионе постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что американские действия в отношении Тегерана могут привести к большой катастрофе. Вашингтон должен одуматься и предотвратить инцидент июня 2025 года, заявил он.