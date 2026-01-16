Батарея под командованием капитана Фатькина предотвратила наступление ВСУ

«В результате точного попадания противник понес значительные потери в живой силе. Благодаря навыкам и грамотной организации артиллерийского огня капитаном Алексеем Фатькиным было предотвращено наступление противника, что позволило российским войскам закрепиться на оборонительных рубежах и не допустить прорыва противника в глубину обороны российских войск», — говорится в сообщении.