Российские военные поразили пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины, предотвратив наступление противника, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесла реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Алексея Фатькина. Военнослужащие получили сведения данные о концентрации подразделений украинских войск неподалёку от оборонительных рубежей ВС РФ.
Капитан Фатькин организовал оперативное развёртывание техники, батарея нанесла удар.
«В результате точного попадания противник понес значительные потери в живой силе. Благодаря навыкам и грамотной организации артиллерийского огня капитаном Алексеем Фатькиным было предотвращено наступление противника, что позволило российским войскам закрепиться на оборонительных рубежах и не допустить прорыва противника в глубину обороны российских войск», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.
Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.