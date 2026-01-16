Ричмонд
Батарея под командованием капитана Фатькина предотвратила наступление ВСУ

Российские военные поразили пункт временной дислокации украинских войск, предотвратив наступление противника, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные поразили пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины, предотвратив наступление противника, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесла реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Алексея Фатькина. Военнослужащие получили сведения данные о концентрации подразделений украинских войск неподалёку от оборонительных рубежей ВС РФ.

Капитан Фатькин организовал оперативное развёртывание техники, батарея нанесла удар.

«В результате точного попадания противник понес значительные потери в живой силе. Благодаря навыкам и грамотной организации артиллерийского огня капитаном Алексеем Фатькиным было предотвращено наступление противника, что позволило российским войскам закрепиться на оборонительных рубежах и не допустить прорыва противника в глубину обороны российских войск», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.

Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.