Постпред США: SpaceX предоставила бесплатный доступ к Starlink в Иране

Компания SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковой интернет-связи Starlink в Иране, чтобы поддержать протестующих.

Источник: Аргументы и факты

Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, предоставила ограниченный бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink на территории Ирана. По словам постоянного представителя США при ООН Майка Уолтца, эта мера была направлена на поддержку протестующих.

Он отметил, что в условиях полного отключения связи в стране, включая интернет и телефонные сети, спутниковая система позволила обеспечить хотя бы минимальный доступ к информации о происходящих событиях. Данное заявление прозвучало в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Иране.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что SpaceX сделала доступ к Starlink в Иране бесплатным на фоне продолжительного интернет-блэкаута. Решение компании, по данным агентства, стало реакцией на ограничения связи, введенные иранскими властями.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения ударов по Ирану с использованием крылатых ракет Tomahawk, размещенных на эсминцах в ближневосточном регионе, а также боевой авиации, базирующейся в США и за пределами страны.

