Постпред США: SpaceX предоставила бесплатный доступ к Starlink в Иране

Он отметил, что в условиях полного отключения связи в стране, включая интернет и телефонные сети, спутниковая система позволила обеспечить хотя бы минимальный доступ к информации о происходящих событиях. Данное заявление прозвучало в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Иране.