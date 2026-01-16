Депутат Свинцов рассказал о риске полной блокировки Telegram в РФ

Ранее Свинцов заявил, что другой популярный мессенджер — WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году. Тогда депутат увязал возможное ограничение с избирательным циклом и отметил, что в год выборов в Госдуму, по его мнению, подобная мера будет «абсолютно обоснованной». Он также напомнил, что к зарубежным платформам, работающим с российской аудиторией, выдвигаются единые требования по соблюдению норм национального права и локализации деятельности.