Депутат Свинцов рассказал о риске полной блокировки Telegram в РФ

Блокировать Telegram нет смысла, полагает депутат.
Полная блокировка мессенджера Telegram в России не рассматривается, так как сервис выстроил рабочее взаимодействие с властями страны. Об этом 15 января сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР). Так он ответил на вопрос о перспективах работы платформы на фоне обсуждений ужесточения регулирования зарубежных IT‑сервисов.
По словам депутата, именно действующий формат сотрудничества оператора мессенджера с государственными структурами снижает риск радикальных мер. «Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал Свинцов ТАСС, комментируя возможность сохранения работы сервиса на территории РФ в среднесрочной перспективе.
Ранее Свинцов заявил, что другой популярный мессенджер — WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году. Тогда депутат увязал возможное ограничение с избирательным циклом и отметил, что в год выборов в Госдуму, по его мнению, подобная мера будет «абсолютно обоснованной». Он также напомнил, что к зарубежным платформам, работающим с российской аудиторией, выдвигаются единые требования по соблюдению норм национального права и локализации деятельности.