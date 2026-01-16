Ричмонд
Россиянам рассказали, почему нельзя нарушать инструкцию по хранению лекарств

Условия хранения добавлены в инструкции к препаратам не просто так — это результат исследований поведения веществ в лекарственных препаратах в разных условиях. Их несоблюдение может снизить эффективность действующего вещества, которое и даёт терапевтический эффект, рассказала Life.ru директор по качеству «Озон Фармацевтика» Евгения Тетерина.

Источник: Life.ru

Если препарат хранится неверно, производитель не может гарантировать должного эффекта. Поэтому важно строго следовать инструкциям по применению, условиям хранения и срокам годности.

Евгения Тетерина.

Директор по качеству Озон Фармацевтика.

В зависимости от веществ, применённых при производстве, разрабатываются рекомендации по хранению, которые важно соблюдать для сохранения эффективности и безопасности лекарств.

Основные параметры.

1. Температура. У каждого препарата свой температурный режим, который указан в инструкции (например, «хранить при температуре не выше 25 °C» или «в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C»). Несоблюдение температурного режима может привести к изменению химического состава лекарства, снижению его эффективности или даже образованию токсичных веществ.

2. Освещение. Многие лекарства требуют защиты от света, поэтому их хранят в тёмном месте или в оригинальной упаковке. Под воздействием света активные вещества могут разрушаться, что снижает эффективность препарата.

3. Влажность. Уровень влажности также важен — некоторые лекарства могут впитывать влагу, что приводит к изменению их свойств. В инструкции может быть указано «хранить в сухом месте». Повышенная влажность может вызвать разрушение лекарственной формы.

Если не соблюдать требования к хранению, может произойти потеря лечебных свойств препарата, снижение эффективности терапии, риск отравления или побочных эффектов из-за изменения состава лекарства, предупреждает эксперт.

Для здоровья важно правильно хранить не только лекарства, но и продукты. Например, авокадо, бананы, ягоды и зелень чаще всего либо лежат неделями в холодильнике, либо их приходится выбрасывать на следующий день после покупки. Такие продукты можно назвать «капризными» — срок их свежести ограничен и требует правильного хранения. Как правильно выбрать и хранить самые «капризные» продукты, читайте в материале Life.ru.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.