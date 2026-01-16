Россиянам рассказали, почему нельзя нарушать инструкцию по хранению лекарств

Для здоровья важно правильно хранить не только лекарства, но и продукты. Например, авокадо, бананы, ягоды и зелень чаще всего либо лежат неделями в холодильнике, либо их приходится выбрасывать на следующий день после покупки. Такие продукты можно назвать «капризными» — срок их свежести ограничен и требует правильного хранения. Как правильно выбрать и хранить самые «капризные» продукты, читайте в материале Life.ru.