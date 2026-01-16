Россиянам рассказали, почему нельзя нарушать инструкцию по хранению лекарств

Если препарат хранится неверно, производитель не может гарантировать должного эффекта. Поэтому важно строго следовать инструкциям по применению, условиям хранения и срокам годности.
Евгения Тетерина.
Директор по качеству Озон Фармацевтика.
В зависимости от веществ, применённых при производстве, разрабатываются рекомендации по хранению, которые важно соблюдать для сохранения эффективности и безопасности лекарств.
Основные параметры.
1. Температура. У каждого препарата свой температурный режим, который указан в инструкции (например, «хранить при температуре не выше 25 °C» или «в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C»). Несоблюдение температурного режима может привести к изменению химического состава лекарства, снижению его эффективности или даже образованию токсичных веществ.
2. Освещение. Многие лекарства требуют защиты от света, поэтому их хранят в тёмном месте или в оригинальной упаковке. Под воздействием света активные вещества могут разрушаться, что снижает эффективность препарата.
3. Влажность. Уровень влажности также важен — некоторые лекарства могут впитывать влагу, что приводит к изменению их свойств. В инструкции может быть указано «хранить в сухом месте». Повышенная влажность может вызвать разрушение лекарственной формы.
Если не соблюдать требования к хранению, может произойти потеря лечебных свойств препарата, снижение эффективности терапии, риск отравления или побочных эффектов из-за изменения состава лекарства, предупреждает эксперт.
