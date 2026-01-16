Ричмонд
Военнослужащий Максим Маякин из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

29-летнего бойца не стало 16 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий Максим Маякин из Усть-Кута героически погиб в зоне специальной военной операции. Ему было всего 29 лет.

— Бойца Маякина Максима Николаевича не стало 16 декабря 2025 года. Он пал во время выполнения боевых задач, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.

Родные и друзья смогут проводить героя в последний пусть и проститься с ним 17 января 2026 года в ритуальном зале по адресу: улица Высоцкого, 22 с 12:00.

