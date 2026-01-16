Россиянам рассказали о нормальных сроках ожидания приема терапевта и педиатра

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на 2026−2028 годы. Согласно документу, время ожидания приема терапевта или педиатра не может превышать 24 часа. Соответствующая программа опубликована на сайте Правительства РФ.
Как утверждается в документе, прием врача общей практики по ОМС также не должен занимать более 24 часов. Они отсчитываются с момента обращения пациента в медучреждение. Первичная неотложная помощь должна быть оказана за два часа, предписывает документ.
«Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию», — сказано в материале.
Кроме того, Правительство определило список заболеваний, лечение которых будет предоставлено бесплатно в этом году. В перечень входят болезни эндокринной и нервной систем, инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни крови, кожи, костно-мышечной системы, глаз, ушей, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы.