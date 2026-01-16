Ричмонд
Названы самые популярные имена новорожденных в 2025 году

София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в России в 2025 году. Информация об этом представлена на федеральном портале «Реестр ЗАГС», который собирает и обобщает сведения из органов записи актов гражданского состояния всех регионов страны.

В 2025 году родилось более миллиона малышей.

Среди девочек лидером стало имя София. Так были названы 20864 девочки в прошедшем году. Среди мальчиков имя Михаил выбрали 24671 раза.

Вторым по популярности женским именем стало Ева, третьим — Анна. На второй позиции для мальчиков оказалось имя Александр, на третьей — Артем. В.