Гинцбург: Первые пациенты с меланомой готовятся к вакцинации

В России готовят первых пациентов к получению вакцины от меланомы.

Источник: Комсомольская правда

Первые пациенты с меланомой в РФ скоро получат вакцину от меланомы. Об этом информировал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам медика, идёт подготовка к вакцинации этих людей.

«Им проводится диагностика, некоторым провели диагностику, заказали, соответственно, непосредственно создание, для некоторых уже созданы сами индивидуальные последовательности мРНК, на основе которых сейчас нарабатывается в необходимом количестве вакцина», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее российская вакцина против меланомы показала в доклинических испытаниях на животных эффективность свыше 90%.

Также сообщалось, что НИЦ Гамалеи выпустил первые три тестовые серии мРНК-вакцины от рака.

Что из себя представляет российская вакцина от рака и как она будет работать, читайте здесь на KP.RU.