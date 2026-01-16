Гинцбург: Первые пациенты с меланомой готовятся к вакцинации

Первые пациенты с меланомой в РФ скоро получат вакцину от меланомы. Об этом информировал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам медика, идёт подготовка к вакцинации этих людей.
«Им проводится диагностика, некоторым провели диагностику, заказали, соответственно, непосредственно создание, для некоторых уже созданы сами индивидуальные последовательности мРНК, на основе которых сейчас нарабатывается в необходимом количестве вакцина», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Ранее российская вакцина против меланомы показала в доклинических испытаниях на животных эффективность свыше 90%.
Также сообщалось, что НИЦ Гамалеи выпустил первые три тестовые серии мРНК-вакцины от рака.
