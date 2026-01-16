Стало известно, сколько россияне готовы потратить на онлайн-образование

«В целом по стране респонденты со средним заработком в 125 тысяч рублей готовы вкладывать в онлайн-образование до 30 тысяч рублей, что составляет 24% ежемесячного дохода. В регионах этот показатель в среднем достигает 22% от заработка, в Москве — 30,5%, а в Санкт-Петербурге — практически 26%. Это отражает высокий уровень спроса на рынке онлайн-обучения и его растущую ценность для жителей страны», — говорится в сообщении.