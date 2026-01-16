WSJ: Трампа предупредили, что удар по Ирану не свергнет правительство

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп получил предупреждение о том, что массированный военный удар по иранской территории вряд ли свергнет правительство, сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников в администрации США.
«Чиновники в США и партнёры с Ближнего Востока сообщили Белому дому, что массированная бомбардировка, напротив, может спровоцировать более широкий конфликт», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материале сказано, что американская сторона не расценивает нанесение более мелких, а также ударов «как возможность изменить жёсткую политику властей Ирана по подавлению протестов».
В Иране обострились протестные настроения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим, что экономические реформы будут продолжаться. Кроме того, он обвинил в организации беспорядков Соединённые Штаты и Израиль.
В администрации США заявили, что Трамп может применить военную силу против Ирана.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направляют военные силы на Ближний Восток, это связано с возможными ударами по иранской территории.