Почти половина участников программы «Время героев» имеют медаль «За отвагу»

«Образовательная программа рассчитана на 2 года и состоит из четырех тематических блоков: “Государственная политика и система госуправления”, “Экономика и финансы”, “Региональное и муниципальное управление”, “Современные технологии управления”, которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников», — отметили в пресс-службе программы «Время Героев».