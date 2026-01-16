Почти половина участников программы «Время героев» имеют медаль «За отвагу»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Почти половина участников второго потока президентской программы «Время героев» отмечены медалью «За отвагу», 32 удостоены звания Героя России, сообщили РИА Новости в пресс-службе программы.
«Седьмого июня 2025 года в “Сенеже” стартовало обучение второго потока президентской программы “Время героев”. К обучению приступили 85 участников… 32 человека удостоены звания Героя России, 37 участников отмечены медалью “За отвагу”, — рассказали в пресс-службе программы.
Кроме того, 72 участника программы являются кавалерами ордена Мужества: дважды орденом награжден 31 человек, трижды — 20 человек, четырежды — 4 человека.
«Образовательная программа рассчитана на 2 года и состоит из четырех тематических блоков: “Государственная политика и система госуправления”, “Экономика и финансы”, “Региональное и муниципальное управление”, “Современные технологии управления”, которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников», — отметили в пресс-службе программы «Время Героев».
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.