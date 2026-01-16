Всем школьникам Челябинска снова отменили занятия из-за морозов

Школьники Челябинска уже не учатся третий день подряд из-за погоды.
В Челябинске из ‑за сильных морозов 16 января отменены занятия для всех школьников с 1-го по 11-й класс, обучающихся в первую и вторую смены. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.
«Внимание жители Челябинска! В связи с аномально низкой температурой, Комитет по делам образования принял решение приостановить учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях Челябинска для учащихся 1−11-х классов обеих смен», — пишет telegram-канала «ЕДДС-112 Челябинск».
В Челябинске уже третий день подряд отменяют очные занятия в школах из-за сильных морозов. Ранее в Челябинской области был объявлен штормовой прогноз в связи с аномальным снижением температуры воздуха, местами до минус 36 градусов. По данным метеорологов, удерживающееся похолодание прогнозируется почти на всю предстоящую неделю.