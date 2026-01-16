Всем школьникам Челябинска снова отменили занятия из-за морозов

В Челябинске уже третий день подряд отменяют очные занятия в школах из-за сильных морозов. Ранее в Челябинской области был объявлен штормовой прогноз в связи с аномальным снижением температуры воздуха, местами до минус 36 градусов. По данным метеорологов, удерживающееся похолодание прогнозируется почти на всю предстоящую неделю.