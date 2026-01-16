Экономист Глухова напомнила об единовременной выплате по накопительной пенсии

Право на единовременную выплату возникает, если ежемесячная накопительная пенсия не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот порог установлен на уровне 16 288 рублей, значит, ежемесячная выплата по накопительной части должна быть не более 1628,8 рубля. В этом случае гражданин может забрать всю сумму сразу, а не получать ее небольшими долями в течение длительного периода.