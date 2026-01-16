Экономист Глухова напомнила об единовременной выплате по накопительной пенсии

Выплата по накопительной пенсии составит около 68 тысяч рублей.
Россияне при единовременной выплате накопительной пенсии в 2026 году смогут получить в среднем чуть более 68 тысяч рублей, а максимальная сумма составит почти 440 тысяч рублей. Об этом сообщила экономист, эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
«Такая сумма не покрывает базовых потребностей человека. Но она может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста», — пояснила Глухова. Ее слова приводит агентство «Прайм».
Размер выплаты зависит от суммы пенсионных накоплений и условий их оформления. По словам эксперта, получить накопительную пенсию единым платежом могут те, кто достиг так называемого «старого» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — и при этом имеет право лишь на небольшую ежемесячную доплату.
Право на единовременную выплату возникает, если ежемесячная накопительная пенсия не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот порог установлен на уровне 16 288 рублей, значит, ежемесячная выплата по накопительной части должна быть не более 1628,8 рубля. В этом случае гражданин может забрать всю сумму сразу, а не получать ее небольшими долями в течение длительного периода.
Для оформления единовременной выплаты необходимо подать заявление. Это можно сделать через портал «Госуслуги», личный кабинет Соцфонда, в многофункциональном центре или напрямую в негосударственном пенсионном фонде, если средства размещены там. Глухова отметила, что воспользоваться полученными деньгами гражданин вправе по своему усмотрению: направить их на текущие расходы, крупную покупку, погашение кредитной задолженности или вложить в финансовые инструменты, чтобы в дальнейшем получать дополнительный доход.