Олимпийская чемпионка Пападакис рассказала о выкидыше прямо на льду ЧМ-2019

Девушка была шокирована результатом теста — она всегда предохранялась. Узнав о беременности, она разрыдалась в туалете на катке, где проходили тренировки.
«Я поднялась в тренерскую к Мари-Франс и выпалила ей всё сразу, не в силах сдерживать эмоции. Она спросила, хочу ли я сохранить беременность? Я ответила, что это не в моих планах, я хочу ехать на чемпионат мира и Олимпиаду», — пишет Пападакис.
Она пошла к врачу. Там ей сделали укол и дали таблетку для медикаментозного прерывания.
На чемпионате мира в Японии Пападакис и её партнёр Гийом Сизерон завоевали золото. Но уже на церемонии награждения Габриэла почувствовала резкую боль в животе — препарат подействовал с задержкой. Позже, во время показательных выступлений, у неё началось кровотечение.
«У меня случился выкидыш прямо на льду, на глазах у всего мира, во время прямого эфира. И никто об этом не догадывался», — призналась спортсменка.
Пападакис и Сизерон — пятикратные чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Они прекратили выступления после сезона 2021/22. Габриэла объявила о завершении карьеры в декабре 2024 года. В 2025 году Сизерон создал новую пару с Лоранс Фурнье-Бодри.
