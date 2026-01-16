В Госдуме хотят ввести единый размер ручной клади в самолёте

В Госдуме предложили установить единый размер ручной клади, независимо от того, какой авиакомпании принадлежит самолёт и независимо от модели самолёта. Об инициативе рассказала первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
Депутат назвала не совсем правильным подход, когда каждый авиаперевозчик сам устанавливает параметры ручной клади.
«На мой взгляд, должен быть установлен унифицированный размер [разрешенной] ручной клади для всех пассажиров, независимо от авиакомпании», — цитирует Школкину ТАСС.
Депутат отметила, что унификация параметров ручной клади сделает полёты более удобными для пассажиров.
«Пассажир не обязан уточнять, каким именно самолетом он летит, тем более что нередки замены борта», — сказала она.
Напомним, в июне 2025 года в Госдуму внесли законопроект, который запрещает авиакомпаниям самостоятельно устанавливать критерии ручной клади. В том числе ограничивать ее по весу и габаритам.
