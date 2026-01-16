Трамп на встрече в Белом доме назвал вратаря «Флориды» Бобровского легендарным

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов пояснил своё заявление, что Россия перестала быть державой, влияющей на мировую хоккейную политику. Он отметил, что его слова были ответом на конкретный вопрос о позициях России в мировом хоккее. Напомним, в ответ на отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 года Фетисов заявил, что страна утратила статус ведущей хоккейной державы. Он отметил, что спортивное руководство давало необоснованные обещания, порождая ложные надежды на успех.