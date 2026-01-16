Трамп на встрече в Белом доме назвал вратаря «Флориды» Бобровского легендарным

Трамп принял в Вашингтоне игроков, тренерский штаб и персонал «Флориды», включая российских хоккеистов — вратаря Сергея Бобровского, защитника Дмитрия Куликова и голкипера Даниила Тарасова. Президент Штатов отметил мощную игру команды в плей-офф.
Встреча Трампа с игроками «Флориды». Видео © Yotube / The White House.
Отдельно Трамп выделил Бобровского, подчеркнув его вклад в чемпионство. По словам президента США, российский вратарь оформил несколько «сухих» матчей в каждом из первых трёх раундов плей-офф, включая ключевую четвёртую игру против «Торонто Мейпл Лифс» во втором раунде. Трамп назвал игру Бобровского феноменальной, а самого хоккеиста — легендой.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов пояснил своё заявление, что Россия перестала быть державой, влияющей на мировую хоккейную политику. Он отметил, что его слова были ответом на конкретный вопрос о позициях России в мировом хоккее. Напомним, в ответ на отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 года Фетисов заявил, что страна утратила статус ведущей хоккейной державы. Он отметил, что спортивное руководство давало необоснованные обещания, порождая ложные надежды на успех.
