Трамп на встрече в Белом доме назвал вратаря «Флориды» Бобровского легендарным

Президент США Дональд Трамп назвал российского голкипера клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского легендарным вратарём. Заявление прозвучало во время приёма чемпионов Кубка Стэнли сезона 2024/25 в Белом доме в ночь на пятницу по московскому времени.

Трамп принял в Вашингтоне игроков, тренерский штаб и персонал «Флориды», включая российских хоккеистов — вратаря Сергея Бобровского, защитника Дмитрия Куликова и голкипера Даниила Тарасова. Президент Штатов отметил мощную игру команды в плей-офф.

Встреча Трампа с игроками «Флориды». Видео © Yotube / The White House.

Отдельно Трамп выделил Бобровского, подчеркнув его вклад в чемпионство. По словам президента США, российский вратарь оформил несколько «сухих» матчей в каждом из первых трёх раундов плей-офф, включая ключевую четвёртую игру против «Торонто Мейпл Лифс» во втором раунде. Трамп назвал игру Бобровского феноменальной, а самого хоккеиста — легендой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов пояснил своё заявление, что Россия перестала быть державой, влияющей на мировую хоккейную политику. Он отметил, что его слова были ответом на конкретный вопрос о позициях России в мировом хоккее. Напомним, в ответ на отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 года Фетисов заявил, что страна утратила статус ведущей хоккейной державы. Он отметил, что спортивное руководство давало необоснованные обещания, порождая ложные надежды на успех.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

