Россиянам рассказали, как получить единовременную выплату накопительной пенсии

Эксперт уточнила, что такая единовременная выплата может быть выдана при достижении заявителем определенного возраста. Для женщин он составляет 55 лет, для мужчин — 60. Кроме того, рассчитанная ежемесячная сумма выплат не должна превышать 10% от прожиточного минимума пенсионера. Для подачи заявления необходимо обратиться за оформлением накопительной пенсии, добавила экономист.