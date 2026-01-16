Ричмонд
Россиянам рассказали, как получить единовременную выплату накопительной пенсии

Экономист Глухова напомнила о праве на разовую выплату накопительной пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России могут получить разовую выплату по накопительной пенсии. В таком случае ее сумма в среднем составит около 68 тысяч рублей. Об этом сообщила экономист Эльвира Глухова в диалоге с агентством «Прайм».

Эксперт уточнила, что такая единовременная выплата может быть выдана при достижении заявителем определенного возраста. Для женщин он составляет 55 лет, для мужчин — 60. Кроме того, рассчитанная ежемесячная сумма выплат не должна превышать 10% от прожиточного минимума пенсионера. Для подачи заявления необходимо обратиться за оформлением накопительной пенсии, добавила экономист.

«Сумма может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста», — оповестила Эльвира Глухова.

В Госдуме рассказали, когда россиянам ждать следующей короткой рабочей недели. Так, праздничные дни ожидаются уже в конце февраля. На последней неделе месяца трудящимся пятидневку предстоит работать с 24 по 27 февраля.