Ивлеева взялась за сведение татуировок с рук

«Решила, что кисти рук хочу видеть в чистом варианте исполнения», — поделилась блогерша.
Ивлеева сводит татуировки на руках. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / agentgirl.
Процесс сведения тату — длительный и болезненный, но блогерша, судя по всему, готова к нему. Этот шаг знаменует для неё отход от прежнего имиджа, в котором татуировки были её заметной деталью.
Решение изменить имидж — не единственная новость, связанная с Ивлеевой. Её финансовые дела вновь оказались в центре внимания контролирующих органов. У популярной блогерши вновь образовалась налоговая задолженность. Как сообщают правоохранительные органы, на её индивидуальном предпринимательстве числится долг перед ФНС в размере 53,5 тысячи рублей. Эта сумма несопоставимо меньше предыдущей: в конце прошлого года Ивлеева полностью погасила долг в 11,3 миллиона рублей, который широко освещался в СМИ.
