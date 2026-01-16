Ивлеева взялась за сведение татуировок с рук

Решение изменить имидж — не единственная новость, связанная с Ивлеевой. Её финансовые дела вновь оказались в центре внимания контролирующих органов. У популярной блогерши вновь образовалась налоговая задолженность. Как сообщают правоохранительные органы, на её индивидуальном предпринимательстве числится долг перед ФНС в размере 53,5 тысячи рублей. Эта сумма несопоставимо меньше предыдущей: в конце прошлого года Ивлеева полностью погасила долг в 11,3 миллиона рублей, который широко освещался в СМИ.