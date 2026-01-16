Ричмонд
СМИ: Зеленского не волнует мнение украинцев об окончании конфликта с РФ

Украинского президента Владимира Зеленского не волнует мнение граждан страны об окончании конфликта с РФ и их готовность идти на уступки, написало издание «Страна.ua».

— Зеленский на уступки идти не хочет (что подтвердило недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, как Зеленский тормозит мирный процесс), — сказано в статье.

Отмечается, что проблемы в сфере энергетики могли бы подтолкнуть Украину к смене переговорной позиции, но сложившаяся ситуация показывает, что власти не собираются этого делать.

— Все сигналы от правительства показывают, что оно нацелено на продолжение конфликта. У представителей Киева сложилось мнение, будто фронт не посыплется, а энергетика как-то до конца зимы протянет, — говорится в публикации, передает РИА Новости.

Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский саботирует и затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение 15 января выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

