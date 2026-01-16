Ричмонд
В Петербурге спасатели вытащили кота из вентиляции спустя 17 дней

В Санкт-Петербурге спасли рыжего кота, который больше двух недель провёл в вентиляционной шахте жилого дома. Животное застряло в системе вентиляции на улице Чайковского и всё это время не выходило к людям, несмотря на попытки помочь.

Источник: Life.ru

Операцией по спасению занималась служба «Кошкиспас». Специалисты регулярно спускались к шахте, оставляли корм и устанавливали кошколовку, однако кот упорно избегал контакта и даже перебрался в соседний вентиляционный канал.

В итоге пушистого пленника всё же удалось вызволить. Кот не пострадал и сейчас находится на передержке, а в службе спасения шутливо назвали его «героем дня», опубликовав фотографии спасённого.

Ранее Life.ru писал, что жительница белорусских Барановичей нашла кошку, запертую в трёхлитровой банке у мусорных контейнеров, и срочно отвезла её в ветклинику. После того, как животному оказали помощь, женщина забрала питомца домой.

