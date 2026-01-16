В Петербурге спасатели вытащили кота из вентиляции спустя 17 дней

Операцией по спасению занималась служба «Кошкиспас». Специалисты регулярно спускались к шахте, оставляли корм и устанавливали кошколовку, однако кот упорно избегал контакта и даже перебрался в соседний вентиляционный канал.
В итоге пушистого пленника всё же удалось вызволить. Кот не пострадал и сейчас находится на передержке, а в службе спасения шутливо назвали его «героем дня», опубликовав фотографии спасённого.
Ранее Life.ru писал, что жительница белорусских Барановичей нашла кошку, запертую в трёхлитровой банке у мусорных контейнеров, и срочно отвезла её в ветклинику. После того, как животному оказали помощь, женщина забрала питомца домой.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.