Родригес заявила, что поедет в США с гордо поднятой головой и флагом

Делси Родригес заявила, что если когда-либо она поедет в Соединённые Штаты, то сделает это с гордо поднятой головой и с флагом Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в случае поездки в Соединённые Штаты она отправится туда с «гордо поднятой головой» и с венесуэльским флагом.

«Я поеду с гордо поднятой головой, а не поползу, я поеду с нашим триколором, с достоинством», — сказала она.

Уполномоченный президент Венесуэлы выступила в парламенте Венесуэлы.

«Венесуэла под угрозой, поэтому я призываю к национальному объединению», — заявила Родригес.

Кроме того, она отметила, что венесуэльская сторона имеет право на отношения со всеми странами, в том числе КНР, Российской Федерацией, Кубой и Ираном.

Напомним, военные США нанесли удар по Венесуэле. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены, Мадуро находится в изоляторе.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента.

Ранее Трамп заявил, что встретится с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

