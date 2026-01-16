Родригес заявила, что поедет в США с гордо поднятой головой и флагом

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в случае поездки в Соединённые Штаты она отправится туда с «гордо поднятой головой» и с венесуэльским флагом.
«Я поеду с гордо поднятой головой, а не поползу, я поеду с нашим триколором, с достоинством», — сказала она.
Уполномоченный президент Венесуэлы выступила в парламенте Венесуэлы.
«Венесуэла под угрозой, поэтому я призываю к национальному объединению», — заявила Родригес.
Кроме того, она отметила, что венесуэльская сторона имеет право на отношения со всеми странами, в том числе КНР, Российской Федерацией, Кубой и Ираном.
Напомним, военные США нанесли удар по Венесуэле. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены, Мадуро находится в изоляторе.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента.
Ранее Трамп заявил, что встретится с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.