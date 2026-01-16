Генетика решает: Life.ru узнал, почему одна и та же вакцина на всех действует по-разному

Вакцины не меняют ДНК человека, но наш генотип действительно влияет на то, как именно организм отвечает на прививку. Каждый человек уникален благодаря последовательности своего генома, определяющей структуру белков, включая рецепторы иммунной системы. Люди с определёнными вариантами генов могут демонстрировать лучшую иммунную защиту после введения определённой вакцины, тогда как другие могут иметь менее выраженный эффект. Стоит подчеркнуть, что ни классические вакцины (инактивированные, живые), ни современные мРНК-вакцины не изменяют генетический профиль человека.