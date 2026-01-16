Генетика решает: Life.ru узнал, почему одна и та же вакцина на всех действует по-разному

Вакцины не меняют ДНК человека, но наш генотип действительно влияет на то, как именно организм отвечает на прививку. Каждый человек уникален благодаря последовательности своего генома, определяющей структуру белков, включая рецепторы иммунной системы. Люди с определёнными вариантами генов могут демонстрировать лучшую иммунную защиту после введения определённой вакцины, тогда как другие могут иметь менее выраженный эффект. Стоит подчеркнуть, что ни классические вакцины (инактивированные, живые), ни современные мРНК-вакцины не изменяют генетический профиль человека.
Екатерина Суркова.
Кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek.
Связь вакцин с генетикой лежит в другой плоскости, и именно она определяет силу иммунного ответа и длительность иммунной памяти.
«Наши гены определяют работу иммунной системы, а значит — и реакцию на вакцину. Ключевую роль здесь играют гены главного комплекса гистосовместимости (HLA). Они отвечают за то, какие фрагменты вируса или бактерии будут “показаны” иммунным клеткам. А это, в свою очередь, определяет силу иммунного ответа, скорость формирования антител и длительность иммунной памяти», — объяснила эксперт.
Суркова также отметила, что индивидуальные особенности генома объясняют разницу в формировании иммунитета после вакцинации.
«Иммунная система обладает памятью, что позволяет ей быстро реагировать на повторные встречи с патогеном. Эффективность формирования долговременного иммунитета зависит от индивидуальных особенностей генома человека. Именно поэтому один и тот же препарат у одних людей формирует длительный и мощный иммунитет, тогда как у других — более умеренный, требующий повышенных доз вакцин. Это не дефект вакцины и не “неудача” организма, а нормальное проявление генетического разнообразия человека», — заявила собеседница Life.ru.
По её словам, некоторые гены повышают риск побочных эффектов после вакцинации.
«Речь идёт о генах, влияющих на воспалительные реакции, работу интерфероновой системы и склонность к аллергическим ответам. Это связано с особенностями метаболизма препаратов и реакций иммунитета. Понимание этих механизмов помогает предсказывать возможные осложнения и адаптировать стратегии вакцинации для минимизации рисков. Важно подчеркнуть: генетическая предрасположенность — не причина, а фактор риска, и такие реакции остаются статистически редкими по сравнению с рисками самих инфекций», — добавила специалист.
Она подчеркнула, что универсальных решений в медицине не существует и генетика объясняет разницу в реакции на вакцины.
«Генетические различия объясняют, почему кому-то достаточно одной дозы вакцины для формирования стойкого иммунитета, кому-то нужен бустер, у кого-то уровень антител снижается быстрее. Это справедливо не только для вакцин, но и для большинства лекарств. Современная наука движется к учёту генетических данных в профилактике и лечении заболеваний», — заключила Суркова.
Ранее Life.ru писал, что в России стали бесплатны генетические тесты для будущих родителей. С 2026 года по ОМС будут проводить преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов (ПГТ) в программах ЭКО для пар с высоким риском наследственных заболеваний. Это касается носителей мутаций и хромосомных аномалий, чтобы снизить вероятность рождения ребёнка с моногенными болезнями.
