ТАСС: система биометрического опознавания мигрантов появится в РФ

«МВД совместно с Минцифры и правительством Москвы займутся созданием информационной системы биометрической идентификации иностранных граждан», — передает ТАСС содержание документа. В нем указано, что к той же дате в правительство должен быть представлен соответствующий доклад о проделанной работе.