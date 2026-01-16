ТАСС: система биометрического опознавания мигрантов появится в РФ

Ведомства должны завершить системы в срок до 10 декабря 2026 года.
Министерство внутренних дел совместно с Минцифры и правительством Москвы приступит к разработке информационной системы для биометрической идентификации иностранных граждан. СМИ ознакомились с соответствующим распоряжением кабмина, в котором утвержден план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на период 2026—2030 годов.
«МВД совместно с Минцифры и правительством Москвы займутся созданием информационной системы биометрической идентификации иностранных граждан», — передает ТАСС содержание документа. В нем указано, что к той же дате в правительство должен быть представлен соответствующий доклад о проделанной работе.