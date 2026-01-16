Гендиректор ХК «Сибирь» объяснил назначение Люзенкова главным тренером

Гендиректор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов прокомментировал назначение Ярослава Люзенкова главным тренером команды. Контракт с тренером рассчитан до конца текущего сезона КХЛ, после чего попечительский совет проведёт оценку его работы и примет решение о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Крутохвостова, на заседании совета Люзенков рассказал о проделанной работе, достигнутых результатах и своём видении развития клуба. Это удовлетворило членов совета, и решение утвердить его главным тренером было принято единогласно.
Гендиректор отметил, что после назначения Люзенкова исполняющим обязанности тренера микроклимат в команде заметно улучшился. Игроки положительно восприняли его методы работы, что помогло «Сибири» вернуться в зону плей-офф.
«Мы пригласили много молодых хоккеистов, снизили средний возраст команды, и она стала голодной до побед. Игроки слушают тренера, он честен и требователен, благодаря чему сложился здоровый микроклимат. Коллектив пошёл за ним, чего я давно не видел», — рассказал Крутохвостов.
По его словам, хоккеисты поздравили Люзенкова с утверждением на посту, и сейчас команда настроена боевым духом.