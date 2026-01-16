Гендиректор ХК «Сибирь» объяснил назначение Люзенкова главным тренером

«Мы пригласили много молодых хоккеистов, снизили средний возраст команды, и она стала голодной до побед. Игроки слушают тренера, он честен и требователен, благодаря чему сложился здоровый микроклимат. Коллектив пошёл за ним, чего я давно не видел», — рассказал Крутохвостов.