Генконсульство РФ: русские продукты стали трендом в Китае

Вслед за Китаем к российским продуктом приобщается Гонконг.
Рост популярности российских продуктов в Китае стал устойчивым и необратимым трендом. К нему сейчас присоединяется Гонконг. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
«Экспорт отечественной продукции сюда увеличивается. Так, на полках местных магазинов постепенно появляются отечественные товары — готовые мясные продукты, кондитерские изделия, корма для животных», — заявил дипломат. Его слова приводит РИА Новости.
Присутствие российских производителей усиливается и в сфере общественного питания. Переломить сформировавшийся интерес к российским товарам уже невозможно. «Исходим из того, что рост популярности российских продуктов в Китае — долгосрочная тенденция, которую уже не переломить. Правда, если на континентальной части КНР она началась 10 лет назад, то Гонконг только сейчас подключается к этому тренду», — подытожил Каргаполов.
Ранее сообщалось, что продуктовый обмен между Россией и Китаем развивается и в обратном направлении: в ноябре 2025 года в РФ было ввезено восемь тонн китайского сыра, однако в Союзмолоке назвали это разовой поставкой, не отражающей рыночный тренд. При этом российский рынок сыра за последнее десятилетие вырос более чем вдвое, а потребление продолжает расти в среднем на 8% в год.