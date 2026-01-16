Генконсульство РФ: русские продукты стали трендом в Китае

Ранее сообщалось, что продуктовый обмен между Россией и Китаем развивается и в обратном направлении: в ноябре 2025 года в РФ было ввезено восемь тонн китайского сыра, однако в Союзмолоке назвали это разовой поставкой, не отражающей рыночный тренд. При этом российский рынок сыра за последнее десятилетие вырос более чем вдвое, а потребление продолжает расти в среднем на 8% в год.