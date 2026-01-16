Торговая палата США предвидит совместные проекты с РФ в Арктике

Еще в феврале 2025 года президент России Владимир Путин отмечал готовность предложить американским партнерам совместные проекты в области добычи и переработки редких и редкоземельных металлов в Арктике. Как сообщали СМИ, российский президент обсуждал с представителями США потенциальные соглашения в этой сфере, увязывая их с проблематикой торговых ограничений.