Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговая палата США предвидит совместные проекты с РФ в Арктике

Американская торговая палата в РФ допускает запуск первых совместных проектов России и США в Арктике после потепления двусторонних отношений. Об этом сообщил глава организации Роберт Эйджи.

Россия и США могут запустить первые совместные проекты в Арктике.

Американская торговая палата в РФ допускает запуск первых совместных проектов России и США в Арктике после потепления двусторонних отношений. Об этом сообщил глава организации Роберт Эйджи.

«Мы не исключаем, что после нормализации межгосударственных отношений именно в Арктике запустятся первые совместные российско-американские проекты», — сообщил он «Известиям». Эйджи связал возможное сотрудничество с уже ведущимися консультациями между представителями двух государств.

Глава палаты напомнил, что у бизнеса есть опыт сложных международных проектов на сырьевых рынках, который может быть использован и в северных широтах. «Достаточно вспомнить проекты “Сахалин-1” и “Сахалин-2”», — отметил Эйджи.

Еще в феврале 2025 года президент России Владимир Путин отмечал готовность предложить американским партнерам совместные проекты в области добычи и переработки редких и редкоземельных металлов в Арктике. Как сообщали СМИ, российский президент обсуждал с представителями США потенциальные соглашения в этой сфере, увязывая их с проблематикой торговых ограничений.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше