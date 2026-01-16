Торговая палата США предвидит совместные проекты с РФ в Арктике

Россия и США могут запустить первые совместные проекты в Арктике.
Американская торговая палата в РФ допускает запуск первых совместных проектов России и США в Арктике после потепления двусторонних отношений. Об этом сообщил глава организации Роберт Эйджи.
«Мы не исключаем, что после нормализации межгосударственных отношений именно в Арктике запустятся первые совместные российско-американские проекты», — сообщил он «Известиям». Эйджи связал возможное сотрудничество с уже ведущимися консультациями между представителями двух государств.
Глава палаты напомнил, что у бизнеса есть опыт сложных международных проектов на сырьевых рынках, который может быть использован и в северных широтах. «Достаточно вспомнить проекты “Сахалин-1” и “Сахалин-2”», — отметил Эйджи.
Еще в феврале 2025 года президент России Владимир Путин отмечал готовность предложить американским партнерам совместные проекты в области добычи и переработки редких и редкоземельных металлов в Арктике. Как сообщали СМИ, российский президент обсуждал с представителями США потенциальные соглашения в этой сфере, увязывая их с проблематикой торговых ограничений.