Мошенники придумали новую схему с «диагностикой» аккаунта на «Госуслугах»

Как из них следует, злоумышленники от имени Минцифры России сначала рассылают гражданам по электронной почте письма о регистрации некой доверенности на имя неизвестного человека. Затем жертве поступает звонок от неизвестного, злоумышленник представляется сотрудником министерства и убеждает в необходимости провести диагностику аккаунта «Госуслуг».