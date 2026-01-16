Мошенники придумали новую схему с «диагностикой» аккаунта на «Госуслугах»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мошенники стали предлагать россиянам диагностику аккаунта на «Госуслугах», представляясь сотрудниками Минцифры, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как из них следует, злоумышленники от имени Минцифры России сначала рассылают гражданам по электронной почте письма о регистрации некой доверенности на имя неизвестного человека. Затем жертве поступает звонок от неизвестного, злоумышленник представляется сотрудником министерства и убеждает в необходимости провести диагностику аккаунта «Госуслуг».
При этом, отмечается, что если жертва прекращает диалог, то ей начинают массово приходить в мессенджерах различные сообщения, а также звонки из разных магазинов, банков и организаций.