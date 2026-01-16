В Иркутске подорожает стоимость проезда на двух автобусах из Ново-Ленино. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта городской администрации.
— Так, с 29 января изменения коснутся маршрута № 13, который едет через предместье Марата, и с 30 января маршрута № 37 до Центрального рынка через Глазковский мост, — уточняется в уведомлении перевозчиков.
Цена за проезд в одну сторону составит 40 рублей днем и 45 рублей после 20:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 января 2026 года в областном центре произошла коммунальная авария. Из-за этого пришлось временно закрыть движение для трамваев № 5 и № 6.