Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность РФ, вот что с ним будет дальше

Россия национализировала имущество украинских олигархов, находящееся на территории Херсонской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью», — сказал Сальдо, добавив, что часть национализированного имущества будет передана в федеральную собственность, но большинство останется в юрисдикции региона.
Сейчас ведётся работа по оформлению, уточнил губернатор.
Как украинские олигархи лишились наиболее крупных активов в Крыму, читайте здесь на KP.RU.
Накануне суд Лондона обязал украинских миллиардеров выплатить 3 млрд долларов, олигархов признали виновными в мошенничестве.
Также сообщалось, что активы украинского олигарха Коломойского* в РФ выставили на торги.
*Лицо, внесённое в список террористов и экстремистов в РФ.