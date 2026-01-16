Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность РФ, вот что с ним будет дальше

Губернатор Сальдо: Имущество олигархов в Херсонской области национализировано.

Источник: Комсомольская правда

Россия национализировала имущество украинских олигархов, находящееся на территории Херсонской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью», — сказал Сальдо, добавив, что часть национализированного имущества будет передана в федеральную собственность, но большинство останется в юрисдикции региона.

Сейчас ведётся работа по оформлению, уточнил губернатор.

Как украинские олигархи лишились наиболее крупных активов в Крыму, читайте здесь на KP.RU.

Накануне суд Лондона обязал украинских миллиардеров выплатить 3 млрд долларов, олигархов признали виновными в мошенничестве.

Также сообщалось, что активы украинского олигарха Коломойского* в РФ выставили на торги.

*Лицо, внесённое в список террористов и экстремистов в РФ.