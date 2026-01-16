Венесуэльский оппозиционер Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира: президент принял подарок

Американский лидер Дональд Трамп 15 января принял в Белом доме представительницу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Как оказалось, политик прибыла в Вашингтон не с пустыми руками. Она вручила Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Утверждается, что президент Соединенных Штатов принял медаль. Вручение презента состоялось во время переговоров в Белом доме. Беседа между Дональдом Трампом и Марией Кориной Мачадо продлилась порядка двух часов. Политик назвала встречу «отличной».
«Мне сообщают представители Белого дома, что Мачадо настаивала на том, чтобы вручить президенту Нобелевскую медаль, и он её принял», — рассказал в эфире ведущий Брет Байер.
Весь мир в течение последних дней наблюдал за регулярными угрозами Дональда Трампа в адрес властей некоторых государств. В том числе, американский лидер выражал желание ударить по Ирану. Хозяин Белого дома при этом не предпринял никаких действий. По сведениям журналиста Axios Барака Равида, Дональд Трамп намеренно затягивает с атакой по Тегерану. Он ждет результатов консультаций о сроках атаки. Они уже ведутся в Белом доме. При этом президент США готов нанести новый удар по Ирану, отметил журналист. По его словам, Дональд Трамп уже «держит палец на кнопке и готов ее нажать».
Однако в России выступили против таких радикальных мер. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, американские действия в отношении Ирана могут привести к большой катастрофе. Он напомнил о событиях июня 2025 года. По словам постпреда России, Вашингтон должен как можно скорее одуматься и предотвратить инцидент. В прошлом году агрессия США в отношении Тегерана могла обернуться ядерной войной.
Кроме того, Вашингтон не оставляет попыток завоевать Гренландию. Москва ответила президенту США на заявления о якобы притязаниях России на остров. Посол РФ в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что страна не вынашивает таких планов. Однако Дональд Трамп безосновательно заявляет о якобы желании Москвы или Пекина присоединить Гренландию.