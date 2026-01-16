Венесуэльский оппозиционер Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира: президент принял подарок

Весь мир в течение последних дней наблюдал за регулярными угрозами Дональда Трампа в адрес властей некоторых государств. В том числе, американский лидер выражал желание ударить по Ирану. Хозяин Белого дома при этом не предпринял никаких действий. По сведениям журналиста Axios Барака Равида, Дональд Трамп намеренно затягивает с атакой по Тегерану. Он ждет результатов консультаций о сроках атаки. Они уже ведутся в Белом доме. При этом президент США готов нанести новый удар по Ирану, отметил журналист. По его словам, Дональд Трамп уже «держит палец на кнопке и готов ее нажать».