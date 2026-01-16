Ричмонд
Морозы в Тюмени постепенно пойдут на спад

«В пятницу, 16 января, в Тюмени переменная облачность. Днем −16. Ночью −19, −24», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, осадки не ожидаются.

На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 9 м/с. Влажность воздуха составит 78%. Занятия первой смены в школах Тюмени сегодня пройдут в обычном режиме — отмена по погодным условиям не предусмотрена.