В Госдуме раскрыли, кто может не платить треть стоимости за ЖКХ

Меры поддержки в сфере ЖКХ для таких семей не ограничиваются только текущими платежами за коммунальные услуги. «Помимо этого, поддержка включает компенсацию взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения в пределах, установленных субъектом РФ», — отметил Кошелев. В ряде регионов действуют дополнительные программы, предусматривающие льготные условия подключения к коммунальным сетям, помощь в проведении ремонта и комплексные меры по улучшению жилищных условий многодетных семей, добавил он.