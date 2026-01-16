В Госдуме раскрыли, кто может не платить треть стоимости за ЖКХ

Власти напомнили многодетным семьям о льготах на ЖКХ.
Многодетные семьи в России имеют право не платить минимум треть стоимости коммунальных услуг, а также получать дополнительные льготы по оплате капитального ремонта и содержанию жилья. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Государственная политика, направленная на формирование благоприятных социальных норм для многодетных семей, материализуется в виде конкретных мер поддержки, в числе которых — существенные преференции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ключевой мерой является льгота на оплату услуг ЖКХ», — сообщил Кошелев РИА «Новости». По его словам, базовый размер скидки на оплату ЖКХ для многодетных составляет не менее 30% от начисленной суммы, при этом регионы вправе увеличивать объем поддержки.
Так, например, в Московской области размер скидки на оплату коммунальных услуг для многодетных семей может достигать 50%. По словам Кошелева, начисление льготы в большинстве случаев происходит в беззаявительном порядке — с момента присвоения семье статуса многодетной. При этом граждане при необходимости могут подтвердить право на субсидию или уточнить его параметры через обращение в МФЦ.
Меры поддержки в сфере ЖКХ для таких семей не ограничиваются только текущими платежами за коммунальные услуги. «Помимо этого, поддержка включает компенсацию взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения в пределах, установленных субъектом РФ», — отметил Кошелев. В ряде регионов действуют дополнительные программы, предусматривающие льготные условия подключения к коммунальным сетям, помощь в проведении ремонта и комплексные меры по улучшению жилищных условий многодетных семей, добавил он.
Ранее стало известно, что с 1 января в России действует новый федеральный закон, расширяющий меры социальной поддержки для семей с детьми. Документ вносит значительные изменения в правила учета страхового стажа для родителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.