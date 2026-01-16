Ричмонд
В омском аэропорту задержались четыре из пяти московских рейсов

Опоздание с вылетом самолетов в столицу составило от 30 до 40 минут.

Источник: Комсомольская правда

Уже традиционной задержкой с вылетом отметились сегодня, 16 января, самолеты, вылетающие из омской аэрогавани. Четыре из пяти рейсов в Москву улетели с опозданием от 30 до 50 минут.

Незначительное неудобство испытали сегодня пассажиры, вылетавшие в столицу России из омского аэропорта. Согласно онлайн-табло, с вылетом в Москву опоздали авиалайнеры компаний «Победа» — 40 минут, «Аэрофлот» — 40 минут, S7 AIRLINES — 30 минут, «Уральские авиалинии» — 40. Единственным, не опоздавшим на «свидание» с Москвой, стал еще один самолет авиакомпании «Победа»: рейс DP6522 покинул Омск согласно расписанию.