В омском аэропорту задержались четыре из пяти московских рейсов

Незначительное неудобство испытали сегодня пассажиры, вылетавшие в столицу России из омского аэропорта. Согласно онлайн-табло, с вылетом в Москву опоздали авиалайнеры компаний «Победа» — 40 минут, «Аэрофлот» — 40 минут, S7 AIRLINES — 30 минут, «Уральские авиалинии» — 40. Единственным, не опоздавшим на «свидание» с Москвой, стал еще один самолет авиакомпании «Победа»: рейс DP6522 покинул Омск согласно расписанию.