Трамп заявил о формировании «совета мира» по Газе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о формировании «совета мира» по сектору Газа, по его словам, в ближайшее время он озвучит состав участников.
«Для меня большая честь объявить о формировании Совета мира. Члены совета будут объявлены в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Напомним, в ноябре 2025 года Совбез Организации Объединённых Наций одобрил предложенную американской стороной резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В частности, речь идёт о временном международном управлении сектором Газа и создании «совета мира» под председательством Трампа.
В декабре Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его не совершать провокации на Западном берегу реки Иордан.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США могут купить сектор Газа, установить над ним контроль и восстановить при помощи арабских стран.