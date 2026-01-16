Трамп заявил о формировании «совета мира» по Газе

«Для меня большая честь объявить о формировании Совета мира. Члены совета будут объявлены в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.